Retomadas buscas pelo casal de turistas desaparecidos em São Vicente

Foram retomadas, ao início desta manhã, as buscas pelo casal de turistas francês que está desaparecido, desde sábado, em São Vicente.

Neste quinto dia de operações, que são coordenadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em conjunto com o Serviço Regional de Protecção Civil e a Autoridade Nacional Marítima, o dispositivo no terreno é bem menor.

Como até agora a situação se mantém inalterada, sem qualquer pista sobre o paradeiro das duas pessoas, e como a agitação marítima hoje na Costa Norte está mais intensa do que nos últimos dias, o meio marítimo não está a funcionar, estando assim as equipas concentradas nos trilhos da zona montanha.

Ainda hoje está previsto que as autoridades realizem um balanço de toda a operação, no sentido de perceber a viabilidade, ou não, de continuar com os meios no terreno.

No dia de ontem, a embarcação 'Atlântico 1', o SANAS-Madeira, afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz, "percorreu sensivelmente 53 milhas náuticas e não detectou qualquer indício do paradeiro dos turistas franceses que se encontram em parte incerta. Com uma área de buscas, que se estendeu até 4 milhas náuticas da costa, a tripulação navegou entre o Porto Moniz e o Cais de São Jorge", explicou a entidade.

O casal de turistas foi visto pela última vez no sábado, por volta das 15h45, em direcção ao Porto Moniz, no sítio do Calhau, mais precisamente na Avenida Marcos Marques Rosa.

Trata-se de um homem de 58 anos e de uma mulher de 56 anos de nacionalidade francesa. O turista, de 1,80m, trajava um casaco cinzento e umas calças de fato de treino largas de cor azul e a mulher, que mede 1,69m, trajava um casaco desportivo de cor azul e levava consigo uma mochila cor-de-rosa.