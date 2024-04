Nova edição de 'Machico Activo' arranca a 8 de Abril

O Salão Cultural da Junta de Freguesia de Machico volta a acolher, no dia 8 de Abril, o arranque de mais uma edição do projecto 'Machico Activo'.

Esta iniciativa da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), que este ano tem como tema 'Minha saúde, Meu direito', visa assinalar o Dia Mundial da Saúde, que se comemora no dia 7 de Abril. A primeira sessão, a ter lugar na próxima segunda-feira, contará com vários rastreios entre as 17 e as 19 horas.

O projecto, por sua vez, vai decorrer até ao mês de Outubro e pretende promover hábitos de vida saudável e consciencializar a população de Machico para a importância de contrariar os comportamentos sedentários.

"A ADRAP com os apoios da Câmara de Machico, Junta de Freguesia de Machico, AMDpT e da Farmácia do Engenho irá proporcionar, novamente, agora num novo espaço com melhores condições e de forma gratuita a toda a população de Machico interessada, vários rastreios de saúde levados a cabo por uma equipa de enfermeiros e professores de Educação Física", podemos ler na nota enviada às redacções.

A organização realça que "o crescente número de participantes e a regularidade com que se apresentam às sessões demonstra a dinâmica que este programa tem conseguido implementar junto da população de Machico, principalmente na faixa etária mais idosa".