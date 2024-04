Buscas por mergulhador desaparecido na ilha Terceira interrompidas

As buscas pelo mergulhador desaparecido no mar desde sábado à noite, na ilha Terceira, nos Açores, foram interrompidas devido às condições meteorológicas, "sem que se tivesse encontrado a vítima", revelou a Marinha.

"As buscas foram interrompidas na tarde de hoje, devido às condições meteorológicas que se faziam sentir e, a partir de amanhã [terça-feira], serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional", adiantou a Marinha, em comunicado de imprensa.

Segundo um amigo da vítima, que alertou as autoridades pelas 18:30 (19:30 de Lisboa) de sábado, o homem de 43 anos estaria a praticar mergulho, junto ao ilhéu dos Fradinhos, na ilha Terceira, mas não regressou a terra.

As buscas ainda chegaram a ser iniciadas no sábado, mas foram interrompidas à noite por "falta de visibilidade" e retomadas no domingo de manhã.

Foram novamente interrompidas no domingo à tarde, "devido às condições meteorológicas", e retomadas hoje à tarde.

Segundo a Marinha, nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo, estiveram empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo e elementos do comando-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, apoiados por uma embarcação, bem como um grupo de mergulhadores amadores voluntários dos clubes náuticos da ilha.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima "foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima".