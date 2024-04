Trânsito a fluir sem complicações esta manhã

As férias da Páscoa têm feito diminuir o fluxo automóvel nos últimos dias, não sendo esta segunda-feira, primeiro dia de Abril, a excepção. Isto significa que, à semelhança da última semana, o trânsito continua a fluir sem complicações de maior nas principais estradas da ilha da Madeira.

Conforme é possível verificar nas câmaras da ViaLitoral, o trânsito encontra-se a fluir. As zonas de entrada e saída da Via Rápida não se apresentam as habituais filas e demoras, ainda assim os automobilistas devem estar atentos à velocidade que circulam, assim como à distância de segurança para com o veículo da frente.

No centro do Funchal tenha especial atenção à Rua Visconde de Anadia, Avenida do Mar e Rua 5 de Outubro, visto apresentarem um maior fluxo automóvel.

Foto Google Maps

Tenha a continuação de uma boa segunda-feira.