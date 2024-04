PAN espera que Montenegro transforme executivo minoritário em "maioria dialogante"

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, disse hoje esperar que o primeiro-ministro social-democrata, Luís Montenegro, consiga transformar o seu Governo minoritário numa "maioria dialogante", pedindo mais "rasgo e ambição".

"Esperamos que Luís Montenegro consiga transformar este Governo minoritário numa maioria dialogante, porque a democracia só terá a ganhar com isso", defendeu Inês Sousa Real, à saída da tomada de posse do XXIV Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, cerimónia que decorreu em Lisboa.

A líder do PAN pediu ao novo primeiro-ministro que crie "pontes de diálogo com uma maioria parlamentar democrática", sugerindo que estas podem passar já por conversas sobre o programa de Governo antes do seu debate na Assembleia da República nos dias 11 e 12 de abril.

A deputada única pediu ainda ao líder social-democrata "mais rasgo e mais ambição em matérias estruturais e nas reformas que o país precisa".

No que toca à corrupção, um dos temas abordados pelo primeiro-ministro no seu discurso de tomada de posse, Sousa Real salientou que o PAN conseguiu ver aprovada no parlamento a constituição de um grupo de trabalho "para a criação de uma nova estratégia de combate à corrupção", desafiando Montenegro a "ir mais longe" e formá-lo.

Inês Sousa Real pediu um mandato com "muita vigilância em matérias fundamentais como o combate à pobreza" ou a violência doméstica, sem esquecer as preocupações ambientais.

"Mas é preciso mais ambição não podemos apenas ter uma visão economicista do combate às alterações climáticas, mas sim uma visão de proteção da biodiversidade e de proteção animal algo que ficou de fora do discurso de Luís Montenegro", lamentou.