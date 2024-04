Funchal dá a conhecer 'in loco' boas práticas na área da abordagem transversal à alimentação

A vereadora Helena Leal recebeu, hoje, os Municípios de Matosinhos e Lambeth (Inglaterra) e a Eurocities no âmbito do Projeto europeu Food Trails.

Estes municípios estão, no Funchal, entre hoje e 19 de abril, com o objetivo de conhecer, “ in loco”, as boas práticas e o trabalho que está a ser desenvolvido, no Funchal, no âmbito da abordagem transversal à educação alimentar e governança, com especial destaque para as atividades e recursos educativos criadas e implementadas pelo Município do Funchal no âmbito da promoção da educação alimentar, bem como dar a conhecer os diversos parceiros do projeto.

Helena Leal, vereadora com o Pelouro da Educação, sublinhou que este projeto espelha o compromisso do Município do Funchal com a educação, Sustentabilidade, saúde, e combate à exclusão e ao desperdício alimentar e à promoção de produtos alimentares locais e sazonais, tendo sido consubstanciado na SEMEAR - Estratégia Alimentar do Funchal, apresentada publicamente em outubro passado.

Referiu ainda que este processo não é possível realizar sem a articulação e o contributo fundamental dos parceiros. Por este motivo, o programa desta visita inclui nas reuniões de trabalho e visitas de campo, os diferentes parceiros do Projeto, nomeadamente: a Universidade da Madeira, através do ISOPlexis - Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal de Habitação Social, a Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, que resulta de um trabalho concertado entre quatro Secretarias Regionais (Saúde, Agricultura, Educação e Inclusão), a Plano D e a Associação Vegetariana da Madeira.

Tendo em conta a transversalidade deste projeto, que envolve vários pelouros, estarão também presentes nas reuniões os diferentes Departamentos da CMF, que apresentarão as boas práticas do Município do Funchal nas áreas da educação, habitação social, ciência, mercados e espaços verdes.