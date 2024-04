APRAM dá as boas-vindas ao Celebrity Ascent

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, deu hoje as boas-vindas ao comandante do Celebrity Ascent, o grego Anastasios Kafetzis que hoje fez escala pela primeira vez, no Porto do Funchal.

Paula Cabaço entregou uma placa comemorativa da data e alguns produtos regionais da Madeira.

Também o agente do navio, a JFM Shipping, através de Jorge Welsh, assinalou a vinda deste navio, entregando uma placa ao comandante.

O Celebrity Ascent fez a viagem inaugural no dia 29 de novembro do ano passado.

Tem estado posicionado na área das Caraíbas e agora vai ficar nos próximos meses no Mediterrâneo para uma série de cruzeiros que sairão de Barcelona e Roma.