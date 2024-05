Saber “por que é que a União Europeia existe é o primeiro desafio”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, na Assembleia Legislativa da Madeira, à cerimónia de encerramento do Dia da Europa, organizado pelo Europe Direct Madeira.

Albuquerque aproveitou a intervenção para fazer resenha histórica sobre a Europa, para salientar que a história está replecta "de conflitos permanentes entre os estados europeus".

Para o presidente do Governo o primeiro desafio que se coloca é "saber por que é que a União Europeia existe".

Reconhece que a democracia tem defeitos, mas sublinha que a grande virtude deste regime é a liberdade.

Perante a plateia, maioritariamente composta por alunos, Albuquerque apelou à consciência dos valores da democracia, dito por outras palavras, defenderem a União Europeia.

A Europe Direct Madeira celebra hoje o Dia da Europa, com um fórum-debate ‘O futuro da democracia’, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, focado no desafio das eleições para o Parlamento Europeu, dentro de um mês, mas também na celebração dos 50 anos do 25 de Abril e toda a temática da democracia e da participação activa dos cidadãos na vida política nacional e europeia.

A sessão de abertura contou com a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues e do coordenador do Europe Direct Madeira, Marco Teles. Seguiu-se uma mesa redonda – ‘O futuro da democracia’, moderada pelo jornalista Paulo Jardim e que teve como intervenientes: Bruno Pereira, Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal; Maria João Monte, Presidente do Conselho Directivo do IDR, IP-RAM; Nuno Gama Pinto, Vice-Presidente da EuroDefense e Professor Universitário e; Sara Cerdas, deputada ao Parlamento Europeu.

O presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque, presidiu ao encerramento do evento realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.