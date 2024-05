SESARAM participa no Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) participou no Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem, que decorreu na cidade do Porto, a 10 e 11 de abril. A informação é dada a conhecer pela tutela.

A 18.ª edição deste evento contou com a participação de cerca de 300 enfermeiros, sendo o Serviço Regional de Saúde, e em particular o Grupo de Investigação em Enfermagem (GIE) do SESARAM, representado pela Enfermeira Doutoranda Sílvia Ornelas, através de uma palestra sobre “Intervenção de Enfermagem Especializada à Pessoa submetida a Cirurgia Cardíaca”.

Esta é a primeira vez que um dos projetos do Grupo de Investigação em Enfermagem SESARAM 2024 foi apresentado em seminário internacional nesta área da saúde.

De referir que a dinamização da investigação em enfermagem encontra-se entre os objetivos do Plano Estratégico 2022-2025 da Direção de Enfermagem do SESARAM, com vista às melhorias contínuas na prestação de cuidados de saúde aos utentes e à otimização do ambiente e trabalho dos profissionais.