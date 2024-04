Conheça a projecção do MIUT

No próximo fim-de-semana decorre o MIUT? Por sinal a XV.ª edição. Mas afinal o que é o MIUT, pergunta o ilustre leitor. Traduzido à letra significa Madeira Island Ultra-Trail. É uma marca registada ligada ao desporto natureza, de trail-running, organizado pelo Clube de Montanha do Funchal.

Este ano a prova tem a sua estreia absoluta no novo circuito mundial de trail-running, denominado World Trail Majors, e os atletas inscritos (3.481) percorrem vários trilhos da Região e dependendo da prova em que estão inseridos: MIUT 115, 85, 60, 42 e 16 - os número significam a distância em quilómetros - todas em formato linear sendo que a mais longa sai do Porto Moniz e termina em Machico e atravessa a cordilheira central da Madeira.

Por ser uma prova exigente, existem requisitos e obrigatoriedades impostas aos participantes que começa logo pela idade mínima de 18 anos na prova MIUT 16 e de 20 anos nas restantes provas, conforme é determinado pela organização. Sem tem dúvidas o melhor é verificar o regulamento.

A partida da prova MIUT 115 será dada à meia noite do dia 27 de Abril, no centro da vila do Porto Moniz, percorrendo, numa primeira fase noturna, veredas e levadas da costa norte, tendo como referência o planalto do Paúl da Serra – Maciço Montanhoso Ocidental. A primeira grande subida tem como ponto de referência o Fanal. Segue-se, depois, a descida técnica para o Chão da Ribeira e, logo de seguida, nova subida longa para os Estanquinhos. São Vicente é a próxima passagem, ainda antes da chegada à Encumeada, onde o percurso penetra no Maciço Montanhoso Central, não sem antes fazer uma incursão ao Curral das Freiras para depois, então, enfrentar os míticos picos Ruivo e Areeiro.

A partir daqui, o percurso é maioritariamente a descer, com passagens pelo Chão da Lagoa, Portela, Larano, Boca do Risco, descendo depois em direção à Levada do Caniçal. A fase final, será percorrida na sua maioria ao longo da referida Levada e terá como pano de fundo o vale de Machico, com a meta junto ao Fórum Machico.

A partida da prova MIUT 85 será dada às 7 horas do dia 27 de Abril, no centro de São Vicente, em direcção ao Lombo da Achada dos Judeus, descida até à Ribeira Grande seguindo-se a subida para a Encumeada, percorrendo depois o restante itinerário da prova MIUT 115.

A partida da prova MIUT 60 será dada às 9h00 do dia 27 de Abril, na Boaventura, em direcção ao Lombo do Urzal, subindo pela vereda do Urzal até à Boca das Torrinhas, percorrendo depois o restante itinerário da prova MIUT 115.

A partida da prova MIUT 42 será dada às 11h00 do dia 27 de Abril, no Monte, em direcção ao Chão da Lagoa, com passagem pelo Terreiro da Luta, Pico Alto, Ribeira das Cales para depois entrar no Parque Ecológico do Funchal até à Casa do Burro, percorrendo depois o restante itinerário da prova MIUT 115.

A partida da prova MIUT 16 será dada às 08h00 do dia 28 de Abril, no centro do Porto da Cruz em direção à vereda do Larano, percorrendo depois o restante itinerário da prova MIUT 115.

Número de atletas:

MIUT’115 km (1.051 atletas)

MIUT’85 km (526 atletas)

MIUT’60 km (547 atletas)

MIUT’42 km (834 atletas)

MIUT’16 km (523 atletas)

Recorde

Ao todo são mais de 2.300 atletas estrangeiros, aos quais se juntam cerca de 4.000 acompanhantes, o que faz do MIUT um evento de sucesso e com renome à escala mundial. A tudo isto há a acrescentar o número recorde de voluntários, num total de mais de 800 elementos.

Nacionalidades

São 58 nacionalidades que marcam presença. A França traz uma armada de 1.192 atletas, o que faz deste país o mais representado, seguindo-se Portugal (1.003).

Euros

Em 2019 foi efectuado um estudo que avaliou o impacto da prova na economia regional e também a exposição mediática global da corrida e de todas as marcas que estão associadas ao MIUT e esse foi de 4,5 milhões de euros. Na apresentação do evento, o secretário regional do Turismo elevou a fasquia referindo que “a notoriedade permite ter 9,7 milhões de euros de comunicação, torna este evento dos principais”.