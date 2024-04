Já 'cheira' a MIUT na cidade de Machico

A cidade de Machico foi hoje ‘invadida’ por milhares de pessoas que serão as responsáveis nos próximos dias para dar cor, movimento, emoção e espectáculo àquela que é a 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

A ‘aldeira MIUT’ instalada na baixa da cidade de Machico ‘acordou’ bem cedo para receber os milhares de atletas que vinham para fazer o check-in para o evento de trail-running que acontece a partir das zero horas deste sábado.

Para além do registo obrigatório numa das cinco provas que compõem esta etapa do circuito mundial World Trail Majors, atletas e acompanhantes escolhem a ‘aldeia MIUT’ para o primeiro contacto com o evento, assim como conhecer os vários produtos que estão à venda, não só referentes à prova madeirense como também as diversas marcas especializadas na modalidade de trail running que escolhem a Madeira para promoverem e divulgarem as suas novidades.

De referir que o check-in para a prova arrancou esta quarta-feira e prolonga-se até ao 20 horas de hoje. Para além da ‘inscrição’ os atletas escolhem também vários locais da aldeira MIUT para tirarem a fotografia da praxe, de forma a eternizar a passagem pela mítica prova do MIUT ‘à Madére’.

A fotografia da praxe, para eternizar a passagem pela mítica prova do MIUT 'à Madére'.

Pelas 16h45 de hoje está agendada a conferência de imprensa com alguns dos atletas de elite que irão marcar presença na etapa madeirense do World Trail Majors.

A edição deste ano do MIUT, organizada desde 2008, pelo Clube de Montanha do Funchal, conta com um número recorde de inscritos, num total de 3.481 atletas, dos quais 2.300 são atletas estrangeiros e em representação de 58 nacionalidades.