JPP lamenta que gabinete de combate à corrupção tenha sido chumbado três vezes pelo PSD

Numa actividade hoje, no Funchal, Élvio Sousa, líder do JPP e candidato a presidente do Governo Regional, reconheceu que o combate à corrupção tem estado na agenda do JPP, desde que o movimento foi criado em 2009.

“Temos pautado a nossa conduta pela apresentação de provas que consideramos absolutamente relevantes às autoridades e a verdade é que as denuncias que recebemos crescem de dia para dia. É sinal inequívoco de que o JPP é o partido que mais e melhor fiscaliza este governo, e o partido que teve, obrigatoriamente, que recorrer mais de 70 vezes a tribunal, para forçar a transparência governativa”, afirmou Élvio Sousa através de um comunicado de imprensa.

É curioso observar que o PSD, que se diz transparente e colaborativo, em matéria de facultar dados para a análise e fiscalização de dossiers, mas na verdade a bota não bate com a perdigota. Tem perdido consecutivamente em tribunal, e na hora da verdade quando nós propusemos a criação de um Gabinete de Transparência e de Combate à Corrupção, o PSD, e veja-se até o CDS, rejeitaram durante três anos seguidos esse gabinete. Uma vergonha. Têm medo da fiscalização externa". Élvio Sousa

E concluiu: “Recordamos que o Gabinete de Combate à corrupção foi rejeitado pelo PSD e pelo CDS durante três anos consecutivos, ou seja entre 2021 e 2023, o que mostra que a opção pela transparência é apenas fogo de vista e na prática estão a pretender manter tudo num abafado secretismo”.