Existe limite de idade para participar no MIUT?

Está em contagem decrescente a edição de 2024 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), prova que vai decorrer entre 27 e 28 deste mês. A prova principal, 115km, que liga o Porto Moniz a Machico, é já considerada uma das ultramaratonas mais espectaculares do mundo.

Para a edição deste ano, mais de mil atletas, de 44 nacionalidades, estão inscrito na prova rainha.

Sendo este um tipo de prova que exige muita resistência física, a organização estabeleceu os 20 anos como idade mínima para participar nesta ultramaratona que vai ligar os dois extremos da ilha.

Considerada ultramaratona uma corrida superior a 42km, este é um tipo de prova – não especificamente o MIUT, mas em termos gerais,- que apresenta alguns riscos e, por isso, exige alguns cuidados.

PROBLEMAS CARDÍACOS

-Vários estudos mostram um elevado nível de creatino quinase (CK) no sangue, que é uma proteína libertada quando ocorre uma lesão muscular (do aparelho locomotor ou do músculo cardíaco) em ultramaratonistas.

-A CK-MB é uma proteína específica para quando ocorre uma lesão do músculo cardíaco. Em 1994, todos os participantes do “Hard-Rock 100”, uma corrida considerada difícil devido ao seu tempo limite de 48 horas e pela alta altitude do local, foram examinados. Todos mostraram níveis elevados de CK-MB e todos apresentaram um aumento da função do ventrículo esquerdo; porém, de 18 a 24 horas após a corrida, os exames foram repetidos e encontravam-se normais.

DESIDRATAÇÃO

Muitas corridas apresentam uma pesagem obrigatória do corredor, antes da corrida e nos “check points”, Essa medida visa evitar que um corredor desidratado sofra alguma complicação longe de socorro médico. Nalguns eventos, uma perda de peso maior do que sete por cento leva à desclassificação do corredor.

COMPLICAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DO ULTRAMARATONISTA

A lesão por overuse é extremamente comum durante as ultramaratonas.

Um estudo de uma corrida revelou que 60 por cento dos corredores apresentaram uma lesão severa, o suficiente para afectar as suas performances. A mais comum é a tendinite no compartimento anterior da perna, seguida de tendinite patelar e tendinite de Aquiles.

Sendo certo que cabe a cada organização definir o limite máximo na idade para os participantes- Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB), considerado o maior e mais emblemático evento de trail mundial atrai atletas de todas as idades e na edição de 2019 o corredor mais velho tinha 79 anos e correu os 56 km, a mulher mais velha tinha 72 anos e correu os 145 km.