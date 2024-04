Um homem de 49 anos foi agredido esta madrugada na Rua Dom Carlos I, no Funchal.

A vítima foi atingida com vários socos e ficou com bastantes dores e com dificuldade em se mobilizar, tendo sido socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.