IFC e Associação Sem Limites assinam protocolo

Desde da manhã desta quarta-feira, 8 de Maio, que os Associados da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, IPSS, já podem utilizar o ginásio IFC. Para tal, basta que estas pessoas apresentem o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, ou então a Declaração da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, IPSS.

Com efeito, o Innovation Fitness Club (IFC) e a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, com os seus responsáveis, Filipe Oliveira e Filipe Rebelo, respetivamente, assinaram um protocolo que entrou em vigor esta quarta-feira e que tem por base ajudar a melhorar a qualidade de vida das Pessoas com Necessidades Especiais.

As partes acordaram que a utilização do espaço para a prática de exercício físico deverá ser feita com um acompanhante que possa prestar auxílio pessoal no exercício.

No protocolo, ficou definido que as Pessoas com Necessidades Especiais deverão realizar os procedimentos habituais para a utilização do ginásio localizado no Centro Comercial Plaza Madeira, no Funchal.