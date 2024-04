60 paletes de mercadoria abastecem os 12 controlos do MIUT

São toneladas de comida e bebidas que são necessárias para abastecer os 12 postos de controlo instalados nos vários percursos que integram o Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

Durante estes últimos dias, incluindo hoje, organização e muitos voluntários são responsáveis pelo transporte de 60 paletes de mercadoria para distribuir pelos postos localizados nos Fanal, Chão da Ribeira, Estanquinhos, Ribeira Grande, Encumeada, Curral das Freiras, Lombo Urzal, Pico Ruivo, Chão da Lagoa, Portela, Porto da Cruz e Ribeira Seca.

Para termos uma ideia, são cerca de 35 mil cubos de queijo, quatro mil barras de cereais, 170 bolos de família, 1.500 chocolates, quatro mil laranjas e outras tantas mil bananas da Madeira.

Se na edição de 2023 a logística já se tornou bastante grande, este ano, e com um número recorde de inscritos a ultrapassar os 3.400 atletas, a tarefa tornou-se mais árdua, mas ao mesmo tempo, feito com ‘carinho’ não fosse todos estes voluntários e membros das organização autênticos amantes do MIUT e verdadeiros heróis no que concerne ao cumprir as tarefas com sucesso.

Deixamos as comidas e bebidas utilizadas nos mais diversos postos de abastecimentos: Água natural, água com gás, bebidas isotónicas, pepsi.cola, café, chá, pão, pão torrado, queijo, batata frita, bolacha com sal, bolacha de arroz (sem glúten), arroz branco cozido, bolonhesa, cogumelos, batata doce, canja, tomates, laranjas, bananas, barras de cereais, barra Näak, chocolates e marmelada.