A Associação Barmen da Madeira realiza a sétima edição do Festival de Cocktails, este domingo, pelas 15 horas, na Expo Tropical, que tem lugar no cais 8, no Funchal.

O evento vai contar com a presença de vários profissionais de bar, que vão elaborar cocktails com produtos regionais. De acordo com a organização, o objectivo é "dar a provar vários cocktails com frutas tropicais ao público em geral".