EB1/PE do Estreito pronta em Novembro

Miguel Albuquerque visitou esta manhã a obra de reabilitação da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, um investimento do Governo Regional que ascende a 1,2 milhões de euros (+ IVA) que deverá estar concluído em Novembro, estima o Presidente do Governo. Este equipamento da rede escolar regional serve 135 alunos do 1.º ciclo, mais os cerca de 40 que frequentam o ensino recorrente.

Apesar dos trabalhos de fundo que ali estão a ser realizados, metade da escola está em funcionamento, tendo as crianças de 1.º e 2.º anos sido encaminhadas para a Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar do Garachico. Inicialmente a obra deveria estar concluída em Setembro no arranque do próximo ano lectivo, mas tal prazo não será possível de cumprir. “Convém termos alguma margem para concluir as obras com vagar e com consistência, não andar a acelerar para depois as obras ficarem mal feitas”, disse o Presidente do Governo.

As obras foram adjudicadas à empresa Rim. Incluem a beneficiação do campo, a colocação de um novo pavimento, a criação de um parque infantil, a reabilitação estrutural do edifício, a renovação das casas de banho, colocação de novas caixilharias e vidros duplos com corte térmico, a construção de um alpendre, bem como as pinturas Na ocasião, uma das funcionárias aproveitou a presença de Miguel Albuquerque para pedir uma alteração ao projecto, a passagem da direcção e secretaria para uma zona mais próxima da entrada e soalheira, bem como a construção de casas-de-banho de apoio.

“Creio que ficará aqui uma escola de grande categoria ao serviço das novas gerações de Câmara de Lobos”, declarou o líder do executivo, que se fez acompanhar nesta visita dos secretários do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Fino, e da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.