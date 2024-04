BE realiza primeiras Jornadas Parlamentares na Madeira no mês das Regionais

O Bloco de Esquerda realiza, pela primeira vez, em Maio, as Jornadas Parlamentares na Região Autónoma da Madeira. o encontro dos bloquistas vai reunir o grupo parlamentar na Assembleia da República e o deputado eleito no Parlamento Regional da Madeira, Roberto Almada, para actividades conjuntas durante durante dois dias.

Em nota emitida, o partido destaca que o "acontecimento inédito tem um forte significado político: a denúncia e apresentação de propostas alternativas à governação da direita na Madeira e no continente, que, no caso da região autónoma tem sido reiteradamente marcada, ao longo de quatro décadas, pela promiscuidade, falta de transparência e empobrecimento acentuado dos madeirenses".

A realização das jornadas parlamentares do Bloco na Madeira foi um compromisso assumido pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, e pelo deputado do Bloco no Parlamento da Madeira, Roberto Almada, antes mesmo da dissolução do parlamento regional, no passado dia 24 de Março e à marcação de eleições para o dia 27 de Maio, refere o partido.

Os deputados do Bloco de Esquerda na República prometem apresentar propostas em áreas como a habitação, a transparência, o combate à corrupção, os direitos das mulheres, a transição climática, entre outras, em articulação com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo deputado Roberto Almada no parlamento regional, com o objectivo de criar iniciativas legislativas regionais.