Expo-Tropical arranca esta quinta-feira na Praça do Povo

A Casa do Povo de Santa Maria Maior volta a promover este ano a Expo-Tropical. O evento que vai na sua sétima edição terá como palco a Praça do Povo, na cidade do Funchal.

A Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais decorre de 25 a 28 de Abril no Cais 8 e conta com um extenso cartaz de animação musical.

Como habitual, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença na abertura do evento, aprazada para as 17 horas da próxima quinta-feira.

Confira o programa da Expo-Tropical 2024: