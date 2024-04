Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas realiza acção de sensibilização

A Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira (ADNME-RAM) apresenta hoje 'Rota 101 Madeira', iniciativa a realizar-se na Câmara Municipal do Funchal, pelas 15h30, uma iniciativa empreendedora na "área do turismo cultural e patrimonial, onde o foco é a solidariedade e um olhar pela saúde e mobilidade de todos como um direito".

O evento em si realiza-se nos dias 25, 26, 27 e 28 de Abril de 2024, que visa convidar os seus participantes a "realizarem um passeio por uma estrada histórica, promove a ilha, a importância da sustentabilidade e preservação da nossa cultura e história, assim como promove o contacto, socialização e troca de experiências entre os participantes, sem nunca esquecer que o foco é a sensibilização para a promoção da Saúde e Bem-Estar de todos e de cada um", frisa uma nota de apresentação.

A cerimónia de apresentação contará com a presença da vereadora da Câmara Municipal, Helena Leal, da vice-presidente da Direcção da ADNME-RAM, Sandra Luís, e da convidada de honra Carlota Carochinho, campeã nacional em 2020 na Categoria Auto Motociclismo, campeã nacional em 2022 na Categoria 110 Auto Motociclismo, Bronze no FIM World Series em 160cc em 2023 e, também, em 2023 a melhor aluna do Quadro de Excelência e do Quadro de Valor do distrito do Algarve.

"Com este evento e com o valor das suas inscrições, a Associação pretende adquirir Material de Reabilitação para equipar o seu Ginásio", frisa, relembrando que "na Madeira, as Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas têm um impacto muito importante pois trata gratuitamente pessoas com doenças do foro Neurológico-Músculo-Esquelético", .

As inscrições encontram-se abertas até quarta-feira, 24 de Abril de 2024. Para mais informações consulte a página de Facebook e de Instagram da associação. Ou contacte através do email: [email protected].