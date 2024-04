Machico recebe primeiro 'Festival Appalooza'

No próximo fim-de-semana, dias 19 e 20 de Abril, Machico será o epicentro do Rock, com a 1.ª edição do Festival Appalooza, organizado pelo Number One – Pub & Food, um estabelecimento que foi inaugurado em Setembro de 2023 após a requalificação do antigo matadouro e talho da cidade, sendo já uma referência de entretenimento e cultura no Concelho.

Segundo os empresários e proprietários do espaço, Samuel Freitas e Laura Viveiros, o objectivo deste festival que irá decorrer ao longo de dois dias e levará três bandas (Alternative Moments, Fist Time e Akoustic Junkies) e dois Djs (Peter Nunez e Américo Nunez) a actuar num palco montado no Largo da Praça, é dinamizar o comércio local e aumentar a oferta cultural no centro de Machico.

"Uma iniciativa privada que apesar de ter o apoio da Gelati e da Heineken, representa um esforço financeiro considerável que, no entanto, é visto pelos promotores do evento como um investimento que dignifica a oferta de música ao vivo na cidade", salientam.

No 1º dia de festival, sexta-feira, 19 de Abril, pelas 22h30 sobe ao palco a banda Alternative Moments, seguindo-se o DJ Peter Nunez. Os Alternative Moments juntaram-se em Maio de 2014 e, tal como o nome indica, o som alternativo é o que os distingue. A banda promete realizar um género de de tributo a músicas mais "pesadas", com grandes temas de bandas intemporais como Foo Fighters, Queens of the Stone Age e Korn.

No 2.º dia de festival, sábado, 20 de Abril, os primeiros a subir ao palco pelas 21h00 são os First Time, que levam vários temas de pop/rock, rock e funk em formato acústico com Miguel Moreira no cajon e percussão, Sara Correia na voz e João Martins na guitarra e voz. A segunda banda a subir ao palco pelas 22h30 são os Akoustic Junkies, uma banda de covers e temas originais com estilo pop/rock, formada em 2012 e atualmente composta por 5 membros: Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e elétrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e elétrica). No alinhamento levam temas de bandas icónicas como Franz Ferdinand, Metallica, Muse, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, entre outros. A primeira edição do Festival encerra com o DJ Américo Nunez, que atua logo após os Akoustic Junkies.