'Gonçalves Zarco' campeã no Futsal e Madeirabol no Desporto Escolar

No passado sábado, dia 20, os núcleos de Futsal e Madeirabol da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco foram campeões nas respetivas modalidade nas actividades do Desporto Escolar.

No Futsal, no escalão de Juniores/Seniores masculinos, foram campeões numa final disputada com a Escola da Levada, na qual venceram por 5-4.

Já no Madeirabol a escola conquistou o 1.º lugar do pódio no escalão de Infantis masculinos e de Iniciados masculinos, sendo de realçar, igualmente, o 2.º lugar alcançado pela equipa de Infantis femininos.

O núcleo de futsal no escalão Juniores/Seniores masculinos teve a orientação e acompanhamento do professor Bruno Sousa, enquanto que no núcleo de Madeirabol o professor com essas mesmas funções foi o docente Joaquim Cardoso.

Neste mesmo dia, os núcleos de voleibol no escalão de Juvenis masculinos e femininos tiveram também uma manhã de competição, respectivamente, no pavilhão dos Salesianos e no pavilhão da Escola Ângelo Augusto da Silva (Levada), tendo sido acompanhados e orientados pelos docentes André Reis e Orlando Freitas.