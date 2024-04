Madeira com céu pouco nublado e pequena subida da temperatura

As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado, soprando a uma velocidade de 10 a 30 km/h, de Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena descida da temperatura mínima nas terras altas, mas perspectiva uma pequena subida da temperatura máxima na vertente Sul da ilha da Madeira.

É esperada uma máxima de 26ºC, na Madeira, e de 23ºC, no Porto Santo. Já a mínima deverá fazer os termómetros descerem até aos 18ºC, na Madeira, e 17ºC, na ‘Ilha Dourada’.

No Funchal, conte com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco (inferior a 15 km/h). Também aqui é esperada uma pequena subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Nordeste, com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul, com 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19/20ºC.