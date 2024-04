Militares realizam 'Exercício ZARCO 24' no Porto Santo

O segundo dia do Exercício ZARCO 24, iniciou-se com a implementação de algumas medidas de cenário, que enriquecem o realismo do treino conjunto dos três Ramos das Forças Armadas.

Assim, na madrugada de hoje, o exercício consistiu num acréscimo significativo de incidentes perturbadores da ordem pública na ilha de Porto Santo, os quais estão a causar agitação social. Inclusive, registou-se a tentativa de intrusão de indivíduos no interior das instalações dos depósitos de combustíveis tendo causado pequenos danos na infra-estrutura de segurança.

Como resposta a esta tentativa, foi aumentado o grau de prontidão dos meios, forças e militares do Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição Nº3, que tinham sido projectados do Funchal para Porto Santo no dia anterior, tendo iniciado uma rotina de patrulhas nesta zona.

Além disso, também foram identificados movimentos suspeitos, junto ao Ilhéu de Cima. E, de imediato, foi deslocado o Navio Patrulha Zaire para Porto Santo, por forma a reforçar a segurança das instalações deste ilhéu.

"O objectivo continua a ser o mesmo: proporcionar as condições de um ambiente operacional, para que os três Ramos das Forças Armadas possam realizar operações para maximizar a integração, interoperabilidade e treino conjunto, continuando a preparar, qualificar e certificar as suas forças para o cumprimento das missões", sublinha o Comando Operacional da Madeira, que acrescenta que o exercício "vai continuar a fazer face à diversidade das ameaças. Dessa forma, será feito o reforço de forças por meio marítimo, treino de embarque/desembarque de forças por meios navais e em meios aéreos. E, considerando a existência de embarcações suspeitas no mar territorial do Arquipélago da Madeira, será realizada a detecção, seguimento e identificação por parte de uma aeronave da Força Aérea, P-3Cup, e por um meio naval da Marinha".

O Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira continua "permanentemente activado e empenhado" no planeamento, coordenação e condução das Operações, para realizar efectivamente o Comando e Controlo. Para isso, dispõe de uma sala com capacidade de receber imagens por diversas vias e comunicações bilaterais – tanto em formato classificado, como aberto e não classificado.