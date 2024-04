16 alunos da EB23 da Torre distinguidos pelo seu mérito escolar

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre distinguiu, ao início desta tarde, os 16 melhores alunos do ano lectivo transacto, numa cerimónia que reuniu discentes, docentes, não docentes e encarregados de educação no gimnodesportivo daquele estabelecimento de ensino.

Presente na iniciativa, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, felicitou os alunos que viram reconhecido o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho.

Reconhecer o mérito é uma função de qualquer sociedade. Devemos reconhecer e homenagear aqueles que, fruto do seu trabalho, se distinguem nas diferentes comunidades. Mas, se estamos a homenagear os alunos pelo seu desempenho, é porque há também quem, diariamente, empreste o seu melhor para o seu sucesso e esses são os professores, a quem agradecemos todo o trabalho e dedicação, sem os quais dificilmente teríamos uma Escola de sucesso Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O governante enalteceu ainda o papel das famílias no processo de formação dos jovens. "Não chega termos os nossos alunos empenhados e dedicados, termos os nossos professores diariamente nas salas de aula, é importante que as famílias assumam também esse compromisso com a Educação", frisou.

Não obstante, Jorge Carvalho também enquadrou a circunstância de a EB23 da Torre completar 30 anos de actividade e a celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos.

"Foi o 25 de Abril que nos restituiu a liberdade e com ela veio a democracia, com esta a autonomia que nos permitiu ter escolas nos mais variados sítios e concelhos da Região e que nos permitiu acabar com o analfabetismo e com o abandono escolar. Por isso, caros alunos, filhos da autonomia, que sempre tiveram a liberdade de fazer escolhas, valorizem a liberdade, preservem a democracia e cuidem da autonomia, pois só nesses princípios poderão concretizar os vossos sonhos e os vossos projetos de vida, só assim poderão, em cada momento, fazer as vossas escolhas", finalizou.