Entidades regionais chegam ao Porto Santo para encerramento do exercício Zarco'24

Termina hoje, no Porto Santo, o exercício Zarco'24, que pretende testar a capacidade de resposta em caso de necessidade de protecção da infraestrutura, nomeadamente de depósitos de combustível.

Do programa de hoje faz parte um briefing do exercício nas instalações do Aeródromo de Manobra. Para as 11h30 haverá uma visita à exposição estática de meios na placa da Força Aérea.

A manhã termina com a demonstração da protecção da infraestrutura, depósitos de combustível, às 12h30.