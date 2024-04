'Gonçalves Zarco' assinala 25 de Abril com sessão informativa

Os alunos André Pão, António Albarran, Katherine Ribeiro e Ronaldo Pinto, da turma 2 do 12.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco realizaram uma sessão informativa sobre o '25 de Abril: a Revolução dos Cravos de 1974' para os alunos da turma 2 do 5.º ano de escolaridade, destacando-se pela escolha e clareza dos temas abordados, além de uma tradução cuidadosa para alunos não falantes da língua portuguesa.

Após a apresentação, todos desfrutaram de um jogo 'Kahoot' para testar os conhecimentos e em género de agradecimento, os alunos mais novospresentearam os graúdos com cravos por eles elaborados na disciplina de Educação Tecnológica, actividade que teve como responsáveis as docentes Elsa Forte e Palmira Tavares.

A inicaitva encerrou com uma visita à instalação patente no bloco A sobre a temática em questão, esta da responsabilidade/autoria da professora Ada Pereira

De salientar que é esta turma 2 do 12.º ano de escolaridade a responsável pela criação de 32 vídeos que integram as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, revisitando todo um passado em pequenas curtas que podem ser consultadas no canal de Youtube GZ TV.