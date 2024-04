SINTAP formaliza acordo com o Centro de Abate

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) formalizou ontem com o CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, a assinatura o Acordo de Empresa.

Em nota enviada pelo sindicato é referido que, pela primeira vez, os trabalhadores têm um instrumento de regulação que prevê aos sócios do SINTAP: 25 dias de férias, 7 horas por dia e 35 horas semanais, um sistema de avaliação idêntico à administração pública, "mas melhor pois não tem quotas restritivas", sistema de prémios aos trabalhadores com as melhores avaliações, complemento de insularidade pago já este ano, igual ao da administração pública, assim como um complemento de penosidade, insalubridade ou risco em valores de 6,20, 4,64 e 3,10 euros, respectivamente, e a dispensa no dia de aniversário.



"Estamos perante alterações de natureza estrutural e de grande importância para o alcance de muitos dos objectivos que o SINTAP defendeu para os trabalhadores e trabalhadoras do CARAM", refere o comunicado enviado por este sindicato.

O SINTAP dá ainda conta, na nota enviada à comunicação social, que pretendem esclarecer sobre as "calúnias que têm ocorrido na boca de alguns".

O SINTAP trabalhou um Acordo que face à realidade, claramente beneficia os trabalhadores do CARAM como referimos. Aqueles que não concordaram /trabalharam, tem bom remédio. Não assinavam e declaravam oposição como legitimamente pode acontecer conforme Lei em vigor. Hipócrates são aqueles que assinam e se apropriam do trabalho de outros, quando não concordam... Só não o fazem porque sabem que os trabalhadores não aceitarão tal posição" SINTAP

"Lamentamos que 50 anos após o 25 de Abril, continuem uns ditos sindicatos unitários a defender processos de unicidade sindical, há muito derrotados", remata.