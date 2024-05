UMa deve procurar outras fontes de financiamento, aponta o Ministro da Educação

Fernando Alexandre não se compromete com o aumento do financiamento à Universidade da Madeira por parte do Estado, embora apontasse a prioridade do Governo da República em melhorar as condições de financiamento das instituições de ensino superior do País.

Confrontado com as reivindicações do reitor, Sílvio Fernandes, o ministro da Educação, Ciência e Inovação apontou como caminho o encontrar de outras fontes de financiamento.

"Na Universidade da Madeira, como em todas, há uma dimensão da estratégia de médio e longo prazo que as Universidades têm essa função de se desligar do que é a gestão anual, do dia a dia, essencial, mas as universidades têm de ter sempre um olhar para o futuro de médio e longo prazo. O contrato programa que foi estabelecido penso que é um bom contrato e tal como também outras universidades em Portugal é de facto diversificar as fontes de financiamento", sistema o ministro.

Na ocasião, o governante destacou o papel que a UMa tem desempenhado no desenvolvimento da Região.

"A Universidade da Madeira tem tido um importante papel na promoção do acesso ao ensino superior para os jovens da Regiso. Muitos puderam tirar um curso superior graças à Universidade da Madeira.", disse.

Tendo em conta a dimensão reduzida da instituição madeirense, Fernando Alexandre destaca que "as parcerias são essenciais". E fundamenta: "Na investigação, as parcerias, a participação em redes, são essenciais para ganhar massa crítica e para poder participar em projectos com maior impacto".

E complementou, apontando que "no ensino, é essencial estar atento às necessidades de formação da Região. A formação na área do Turismo é exemplar", disse, não deixando de reforçar que "na formação como na investigação têm de estar à frente das necessidades da economia que existe hoje".