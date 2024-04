CDU acusa GR de faltar à palavra para com os trabalhadores do Centro de Abate

A CDU denuncia a "falta de palavra do Governo Regional para com os trabalhadores do CARAM" - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira ao não aplicar o acordo de empresa assinado em 2023

Durante uma acção política realizada junto Às instalações do CARAM, no Santo da Serra, Ricardo Lume lembrou que "fruto da unidade dos trabalhadores foi possível chegar a um acordo com a Administração da Empresa para pôr fim à descriminação laboral existente".

O documento foi assinado no último trimestre de 2023 para vigorar a partir de 1 de Janeiro 2024, contudo, segundo a CDU, até hoje não chegou a ser aplicado: "Lamentavelmente já estamos em Abril e o acordo de empresa ainda não entrou em vigor, devido à falta de princípios do Governo Regional PSD/CDS".

Ricardo Lume acusa o executivo madeirense, liderado por Miguel Albuquerque, de ser "troca-tintas" e "em que não podemos confiar".