Centro de Abate fecha novo acordo com outra estrutura sindical

Além da assinatura do Acordo de Empresa entre o CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores de Administração Pública e de Entidades com Funções Públicas, já noticiado esta manhã, foi esta terça-feira formalizado, igualmente, um acordo semelhante com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Em comunicado, o gabinete de Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, que tutela o CARAM, revela que "Duarte Sol, presidente do CARAM, reconhece publicamente a colaboração e o empenho deste sindicato para a conclusão desta mesa negocial".

A mesma nota dá conta de que este acordo "vem harmonizar a situação laboral entre os trabalhadores da Administração Pública e os funcionários com contrato individual de trabalho".