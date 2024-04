O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas informou que esta quarta-feira, em plenário desenvolvido com os trabalhadores do CARAM, estes decidiram retirar o pré-aviso de greve decretada para os dias 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Maio de 2024, tendo atingido, de momento, o objectivo pretendido: a assinatura de Acordo de Empresa entre Sindicato e CARAM.