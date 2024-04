Trabalhadores do Centro de Abate da Madeira fazem greve em Maio

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas decretou esta quinta-feira, 18 de Abril, uma semana de greve, entre 3 e 11 de Maio, para todos os trabalhadores sindicalizados do CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira.

A paralisação total do trabalho acontece na sequência de "adiamentos constantes da assinatura do Acordo de Empresa estabelecido entre o CARAM e o sindicato". O documento visa "fazer face a uma antiga reivindicação dos trabalhadores do CARAM, que se sentiam injustiçados, não tendo os mesmos direitos que outros trabalhadores, funcionários públicos a exercer funções no centro de abate".

Em nota emitida o sindicato explica que as negociações para o acordo de empresa "terminaram no início de Novembro do ano transato" e decorridos seis meses "ainda não está estabelecida uma data para assinatura" do documento.