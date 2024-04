Ana Sousa diz ser importante sensibilizar população para o autismo

A secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, destacou hoje as iniciativas que se realizam, no sentido de sensibilizar a população para o autismo.

Hoje realiza-se uma acção para debater o autismo [no Porto Santo], para que a população fique mais sensibilizada e tente perceber como deve lidar com estas pessoas e como pode incluí-las na sociedade". Ana Sousa

Além de ser importante sensibilizar para esta questão, alertou para a necessidade de "acabar com o preconceito". Nesse sentido, a governante relembrou que Região tem em curso a Estratégia Regional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência 2023/2030 e possui ainda o Guia Regional de Cidadania para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, assim como o Programa Sem Diferenças.

"Uma panóplia de respostas que promovem a inclusão social e laboral destas pessoas", concluiu a secretária que se encontra na 'ilha dourada'.

Esta tarde, pelas 14 horas, realiza-se a conferência 'Triunfar no Autismo', no Auditório da Câmara Municipal Porto Santo, sendo esta organizada pela Associação Casa do Voluntário do Porto Santo.