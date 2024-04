Rússia diz ser "vergonhosa" possível adesão do Kosovo ao Conselho da Europa

As autoridades russas classificaram hoje de "vergonhosa" a recente decisão da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE, na sigla em inglês) de recomendar a adesão do Kosovo, que será submetida a votação numa reunião em meados de maio.

"O voto a favor do Kosovo foi uma vergonha para a PACE, que confirmou o seu empenhamento em desvalorizar as normas jurídicas internacionais e destruir as bases das relações entre Estados na Europa", afirmou em comunicado a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

Na nota, Zakharova sublinhou que "não houve unanimidade" entre os deputados, "mesmo entre as delegações dos países que em algum momento reconheceram a independência do Kosovo", uma situação que Moscovo considera positiva.

"Isto indica que ainda existem forças saudáveis no continente capazes de resistir aos apoiantes irrefletidos do 'projeto Kosovo' e à sua linha sem princípios", disse.

O parecer favorável à entrada da antiga província sérvia na organização pan-europeia de 46 nações foi adotado por 131 votos a favor, 29 contra e 11 abstenções, ultrapassando assim o limiar necessário de dois terços.

A decisão final caberá agora ao Comité de Ministros, o órgão máximo da organização, que a tomará na sua reunião em Reiquiavique, em meados de maio.

O Comité de Ministros foi quem pediu ao PACE que se pronunciasse sobre o assunto há um ano, depois de o Kosovo ter apresentado formalmente o seu pedido de adesão em 12 de maio de 2023.

Para ser bem-sucedido, o pedido terá de ser votado por dois terços dos 46 Estados-membros - a Rússia saiu após a invasão da Ucrânia - ou seja, 31 países.

Além da Espanha, a Grécia, Chipre, a Eslováquia e a Roménia também não reconheceram o Kosovo como Estado, tal como a Sérvia, que ameaçou abandonar o Conselho da Europa se a sua antiga província, que proclamou unilateralmente a independência em 17 de fevereiro de 2008, aderir.

A lista dos Estados membros do Conselho da Europa que não reconhecem o Kosovo é completada pela Arménia, Azerbaijão, Bósnia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia.