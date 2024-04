CDS-PP diz ser "porto seguro" para descontentes e desiludidos

O recém-eleito presidente do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, que encabeça a candidatura dos centristas às eleições regionais, considerou o partido "um porto seguro" para os descontentes e desiludidos com outras forças políticas.

"Esta é uma lista renovada, mas com experiência de pessoas com provas dadas nas suas profissões e que se prontificaram a emprestar o seu nome ao CDS, mas sobretudo para servir a Madeira e o Porto Santo", declarou José Manuel Rodrigues aos jornalistas após entregar a lista no Tribunal da Comarca da Madeira.

O líder dos centristas madeirenses falava aos jornalistas após a entrega da lista candidata do CDS-PP às eleições legislativas regionais antecipadas.

O CDS-PP concorreu nas últimas eleições legislativas regionais de setembro de 2023 coligado com o PSD e elegeu três deputados para o parlamento regional, sendo a presidência da Assembleia da Madeira desempenhada por José Manuel Rodrigues desde 2019.

A crise política desencadeada em janeiro com a investigação judicial que resultou na constituição de arguido do presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, levou ao rompimento da coligação, tendo os dois partidos decidido concorrer nestas legislativas regionais com listas próprias.

Os primeiros lugares na lista do CDS-PP/Madeira são ocupados por José Manuel Rodrigues, Sara Madalena, Luís Miguel Rosa, Élia Gouveia e Paulo Sérgio Rodrigues.

O novo líder centrista insular salientou que, na lista de candidatos hoje entregue, 13 dos primeiros lugares são ocupados por representantes dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Para o candidato, "um voto no CDS nestas eleições é um voto seguro, é um porto seguro para os descontentes com o PSD, para os desiludidos com o divisionismo do PS e também para os desencantados com partidos populistas e demagógicos que não levam as pessoas a lado nenhum".

José Manuel Rodrigues também destacou as principais prioridades da candidatura, começando pela reforma do sistema político para introduzir "mais transparência por via de um regime de incompatibilidades para deputados e governantes".

Também defendeu um "registo de interesses" para separar de forma clara o poder económico do poder político".

Outra prioridade é o "crescimento económico com mais justiça social", o que passa pela redistribuição da riqueza produzida na Madeira.

José Manuel Rodrigues ainda apontou a necessidade de maior estabilidade laboral para os jovens como forma de "não perder mais uma geração para emigração" e a importância de proteger os mais idosos, antecipando em dois anos a idade da reforma para corresponder à indexação da esperança de vida na região.

Entre as oito candidaturas que conseguiriam eleger deputados nas regionais de setembro de 2023, a coligação PSD/CDS-PP "Somos Madeira" teve 58.394 votos (44,31%), o PS obteve 28.840 (21,89%), o JPP alcançou 14.933 (11,33%) e o Chega arrecadou 12.029 (9,13%)

Com a eleição de apenas um deputado, a CDU teve 3.677 votos (2,79%), a IL arrecadou 3.555 (2,70%), o PAN obteve 3.046 (2,31%) e o BE conseguiu 3.035 (2,30%).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento da Madeira e convocou eleições antecipadas para 26 de maio na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de fevereiro. O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, pediu a demissão do cargo depois de ter sido constituído arguido no âmbito naquele processo e de o PAN lhe ter retirado a confiança política.

Nas últimas eleições legislativas regionais, em 24 de setembro do ano passado, a coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS obteve 11 mandatos, o JPP cinco, o Chega quatro, enquanto CDU, IL, PAN e BE elegeram um parlamentar cada.

Sem elegerem deputados, o PTT teve 1.369 votos (1,04%), o Livre conseguiu 858 (0,65%), o RIR alcançou 727 (0,55%), o MPT arrecadou 696 (0,53%) e o ADN captou 617 (0,47%).