Mónica Freitas, PAN: “Miguel Albuquerque fala da importância do diálogo e que não vai abdicar do diálogo com todos os partidos e achamos que esse compromisso deve ser levado avante por que o parlamento é cada vez mais plural e temos que respeitar cada vez mais as diferentes forças políticas que lá estão e saber ouvir também muitas vezes os problemas que outros partidos por vezes apresentam. Por que quando estamos muitos anos na governação se calhar há questões que muitas vezes nos passam ao lado e não há mal nenhum por vezes dar um passo atrás e ir à base dos problemas. Falou-se muito de avanços tecnológicos, falou-se muito de economia, falou-se de alguma forma do Ambiente, mas não se falou de questões essenciais como a questão social. Falou-se muito ao de leve da questão da habitação, mas como ‘pensos-rápidos’ quando é preciso ir à génese do problema. O PAN nesse sentido tem sido sempre um partido de construção, denunciando problemas e apresentando medidas e vamos continuar a fazer esse trabalho.

Também é importante manter algumas linhas vermelhas por que não podemos em 2024 recuar em direitos fundamentais, sobretudo no que diz respeito às mulheres que tem estado na agenda política do país com várias tentativas de retrocesso e isso é que não pode ser aceite, muito menos por um partido social-democrata. E o PAN cá estará também para não deixar que esses retrocessos continuem”.