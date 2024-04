IL diz ser imperativo que CDS deixe de prometer o que vetou enquanto "muleta do Governo"

O partido Iniciativa Liberal afirmou, hoje, ser imperativo que "o CDS-PP Madeira refine urgentemente os seus 'soundbytes', deixando de prometer em sede de campanha eleitoral aquilo que vetou enquanto muleta do Governo do PSD". Em causa estão declarações de José Manuel Rodrigues sobre a redução do IVA nos 30%.

Apesar de concordar com tal medida, o partido lembra que "há cerca de dois meses", o CDS "votou contra a proposta de descida do IRS e do IVA apresentada pela Iniciativa Liberal na Assembleia Regional". Além disso, "as isenções de IMT e de IMI são da competência exclusiva da Assembleia da República (e o novo Governo da República já anunciou a primeira). Por outro lado, "o novo Governo da República já anunciou o fim da contribuição extraordinária sobre o Alojamento Local".

"A era de slogans vazios e de estar com um pé no Governo e o outro na oposição acabou", termina, falando numa necessidade de se fazer a diferença.