PS diz ser "a única opção para resolver os problemas dos madeirenses"

Uma lista congregadora, abrangente, com pessoas com experiência política, competência e ideias claras para resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses. É desta forma que Paulo Cafôfo descreve a lista de candidatos do PS às eleições regionais, que se realizam no próximo mês.

À margem da entrega das listas, no Tribunal da Comarca da Madeira, esta manhã, o cabeça-de-lista considerou que, neste momento complexo do ponto de vista político da vida da Região, “nunca foram tão claras as opções que os eleitores madeirenses têm para estas eleições regionais”.

De um lado, temos um partido que está no poder há quase 50 anos, que está a cair de podre, está preso a uma teia de interesses, já não tem qualquer solução e está esgotado nas ideias e nas pessoas para poder assegurar um futuro melhor para os madeirenses e para os porto-santenses. Do outro lado, temos o PS, que tem soluções, tem ideias e tem inovação naquilo que quer propor para a solução de problemas que existem há demasiado tempo Paulo Cafôfo

Paulo Cafôfo considera que só há duas pessoas que poderão ser presidentes do Governo: Miguel Albuquerque e o próprio. Na ocasião, deixou claro que o tempo das maiorias absolutas acabou e aproveitou para alertar que, neste contexto, há partidos da oposição que dizem querer a mudança, mas que, “na primeira oportunidade e na própria noite das eleições, estarão disponíveis para fazer um acordo com o PSD”. O candidato não se coibiu de indicar: "Estou a falar do Chega, da Iniciativa Liberal, do CDS e do PAN. Ao votar nesses partidos, os eleitores estarão a querer a continuidade de Miguel Albuquerque à frente do Governo Regional".

O socialista disse-se focado nas soluções que o partido tem para os problemas dos madeirenses e porto-santenses, sublinhando que “o virar de página só pode acontecer com o PS”.