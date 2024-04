PAN Madeira já plantou 1.000 árvores

O PAN Madeira organizou hoje mais uma plantação de árvores nas serras de Santo António.

A actividade contou com cerca de 15 pessoas que plantaram 650 árvores, mantendo assim o partido a sua promessa eleitoral. Neste momento, estão já contabilizadas mais de 1.000 árvores plantadas.

"Hoje continuamos a plantação no concelho do Funchal, aquele em que tivemos maior número de votos e que por isso tem mais árvores por plantar. Já tínhamos plantado 20 e agora foram mais 650. É importante ainda reforçar que não só temos feito as plantações como a monitorização das mesmas, para acompanhar a evolução", refere a porta-voz regional do partido.

Independentemente do resultado de Maio de 2024, o PAN compromete-se a plantar 3.046 árvores.

A iniciativa envolveu ainda um convívio e trocas de ideias para o futuro do partido e da Região.