Cafôfo promete garantia pública da Região para o financiamento ao crédito à habitação

O cabeça-de-lista da candidatura do PS às Regionais, Paulo Cafôfo, prometeu este sábado, 20 de Abril, caso chegue ao poder, criar uma garantia pública da Região para o financiamento ao crédito à habitação, para pessoas até aos 40 anos que pretendam comprar a primeira casa.

A proposta foi deixada hoje, numa conferência de imprensa junto ao Bairro da Quinta Falcão, em Santo António, ocasião em que o candidato do PS-Madeira a presidente do Governo Regional apontou a habitação como um dos problemas mais graves que a Região enfrenta.

À semelhança do que sucedeu quando foi presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo assume a habitação como uma das suas grandes prioridades, alertando para o facto de, actualmente, a Madeira ser, a seguir a Lisboa, a região com os preços de aquisição mais elevados e de os jovens e a classe média estarem impedidos de aceder ao crédito por não terem o dinheiro da entrada para o financiamento.

“O PS propõe uma medida clara para o apoio à aquisição da primeira habitação” para pessoas até aos 40 anos, que passa por “a Região assegurar uma garantia ao financiamento do crédito à habitação”, adiantou o presidente do PS-Madeira. Como explicou Paulo Cafôfo, a garantia pública permitirá que o financiamento bancário seja de 100%, já que, habitualmente, “os bancos dão só 80% da avaliação do imóvel”.

“Isto é um grande benefício, porque as pessoas deixarão de ter de dar a entrada inicial”, sublinhou, acrescentando ainda que, no caso de incumprimento, a medida preconizada pelo PS prevê que a Região assuma o crédito e contratualize uma renda com a família ou a pessoa em causa. “Este é o caminho certo para dar aquilo que as pessoas mais precisam, que é segurança, e não há maior segurança do que ter um teto”, enfatizou o candidato do PS-Madeira.