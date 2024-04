“Quanto mais me atacam, mais força tenho”

O presidente reeleito do PSD dá exemplos do que considera ser provas de superação, como no 20 de Fevereiro ou durante o Covid, quando “os moles” ficaram em casa com medo.

Sempre muito aplaudido, Albuquerque diz que o partido vai continuar a desenvolver a Madeira e a ganhar as eleições, já no dia 26. “Para a frente é o caminho”.

O presidente do PSD diz que o seu partido conquistou a autonomia e lutou contra o colonialismo centralista.

Albuquerque também pediu unidade, para esquecer as eleições internas e que quem concorreu nas várias listas, não fique ressabiado. Neste momento, houve apupos e assobios na sala.

Albuquerque fez um elogio à alma do partido, os militantes, que correm com amor à camisola.