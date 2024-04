Elisa deu concerto de sonho na Calheta

Durante dois dias, 130 músicos, de tenra idade, vão viver um “sonho”. O primeiro arrepio na espinha aconteceu ontem, no arranque dos concertos interactivos promovidos pela Casa do Povo da Calheta em que acompanharam na perfeição a artista madeirense Elisa, vencedora do Festival da Canção 2020, com a música ‘Medo de Sentir’.

O segundo arrepio será novamente sentido hoje, quando, às 20h30, subirem ao palco desta vez com o consagrado tenor, Alberto Sousa.

Este é um projecto que a Casa do Povo quer assumir como marca anual da instituição, numa lógica de formação artística, educação cultural e promoção de um evento de qualidade, atraindo públicos e criando hábitos de expressão e dinamização cultural.

Leia mais sobre o espectáculo na edição impressa do DIÁRIO.