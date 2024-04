Acidente com autocarro faz vários feridos

Um acidente com um autocarro, do qual resultou vários feridos, aparentemente ligeiros, marca o início desta quinta-feira, no Estreito da Calheta.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, vários feridos foram transportados por meios particulares e pelo menos três ambulâncias também levaram os feridos para o Centro de Saúde local, a maioria por precaução.

O acidente ocorreu pelas 5h45 desta madrugada nas imediações da rotunda que dá para o Paul do Mar, mais precisamente na Estrada Regional 101.

O autocarro ter-se-á despistado contra um muro e a rocha.

Foram utilizadas ainda duas viaturas dos BVC, uma das quais de desencarceramento. No total 11 elementos da corporação foram mobilizados.