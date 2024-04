Nómadas digitais plantaram mais árvores nas Fontainhas

"Nómadas digitais e não só, estrangeiros a residir na Madeira bem como locais, voltaram a plantar árvores juntos", informa uma nota enviada por Luís Calado, da Associação Madeira Friends. "Esta ação que decorreu já na sexta-feira, 12 de Abril, faz parte de um esforço coletivo e contínuo, de 'dar de volta à ilha' por parte do grupo que já começou em Janeiro, resultante de uma campanha de angariação de fundos após os incêndios florestais de 2023", informa.

De acordo com a nota, "até o momento, foram plantadas cerca de 550 árvores, em três ocasiões diferentes. Uma vez que o calor já chegou, a ideia é continuar este trabalho e ajudar na manutenção das árvores plantadas e visitar o terreno regularmente também para ajudar na sua limpeza", prometem.



De acordo com Luís Calado, "a ação ambiental, dinamizada pela associação Madeira Friends contou com o apoio de alguns parceiros locais, entre eles: Greener Act, Regaterra, Ageas seguros, VMT Madeira, VIP RC Transports, Prediclub e Startup Madeira. O grupo está muito feliz e com sentido de dever cumprido, por todo o apoio prestado no terreno pelos seus parceiros e agradecem a todos os que apoiaram e àqueles que disponibilizaram o seu tempo e sujaram as suas mãos também".

Testemunhos de alguns participantes, locais e estrangeiros:

"Adoro esta atividade e é inspirador ver esta comunidade a unir-se a favor da Terra. Todos nós amamos a Madeira e a sua natureza, e é um privilégio poder retribuir à comunidade e ao meio ambiente." Maria Stenstrom, Suíça

"Viemos porque é importante contribuir para abater a nossa pegada de carbono e participar ativamente na re-florestação das nossas serras!" André Nóbrega, Startup Madeira

É importante plantar árvores, pois há uma grande quantidade de dióxido de carbono libertado todos os dias, e precisamos de oxigénio para a vida. Portanto, é uma causa de extremamente importante." Mahdi Hlewi, Tunísia

"Alinhámos nesta iniciativa da Greener Act e dos Madeira Friends porque a plantação de árvores, tanto aqui na região quanto em todo o mundo, é uma forma crucial de contribuir para a comunidade. Ao aliarmo-nos à comunidade de nómadas e dos Madeira Friends, bem como a Greener Act, uma startup focada na sustentabilidade, estamos a cumprir o propósito da Startup Madeira de unir cada vez mais pessoas para um impacto maior." Ricardo Gonçalves, Startup Madeira

O 'Madeira Friends' "é um projeto focado na integração de estrangeiros na sociedade madeirense, principalmente trabalhadores remotos e o objetivo é conectá-los com os locais", explica, em conclusão. "Muito do seu trabalho passa por encontrar e criar formas de promover sinergias entre a comunidade internacional e local, tais como o desenvolvimento de ações de responsabilidade social como esta. Desde o início do ano, a associação já conta com mais de 3 mil participantes em cerca de 100 eventos e atividades na Madeira".