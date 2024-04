Manuel António pede que Albuquerque dê vitória clara ao PSD e solução de governação

Manuel António Correia diz vir ao Congresso Regional do PSD, que decorre hoje e amanhã, no Centro de Congresso da Madeira, +ara evitar que o partido fique mais fraco a um mês de eleições.

O candidato que perdeu as eleições internas para Albuquerque, pede que o adversário seja capaz de dar uma vitória clara ao partido, nas eleições de 26 de Maio e uma solução de governação para a Região.

Os órgãos a eleger em Congresso não vão contar com apoiantes de Manuel António Correia. Uma decisão na sequência da posição do ex-candidato a presidente do PSD, assumida após às exonerações de que os seus apoiantes foram alvo, após as eleições internas.

O XIX Congresso Regional do PSD já começou, Miguel Albuquerque foi aplaudido de pé e com entusiasmo à entrada.