PAN Madeira pretende atingir as 1.000 árvores plantadas este sábado

O PAN Madeira pretende este sábado, dia 20 de Abril, continuar com o compromisso de plantar árvores por cada voto obtido, deslocando-se até as Serras de Santo António, perto do Miradouro do Paredão, pelas 10 horas, para o efeito.

Em nota de imprensa o partido dá conta que pretende chegar amanhã às 1.000 árvores e outras plantas nativas plantadas de acordo com as zonas e altitude "para que possam crescer de forma saudável e propagarem-se".

Lembra que foram já efectuadas as plantações respectivas aos concelhos do Porto Santo, Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava.

"A captação da água dos nevoeiros, a preservação dos solos e o reforço da biodiversidade são pontos que deveriam ser transversais a todos os espectros políticos e o PAN Madeira estará no terreno, no esforço e dedicação dos que nos acompanham, a trabalhar para cumprir este repto", refere.

Neste sentido refere que quem quiser se juntar à plantação das árvores pode inscrever-se, de forma gratuita, no seguinte link , podendo assim "agilizar boleias e pontos de encontro".