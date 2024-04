Joaquim Sousa “não acompanha aqueles que são os valores do PAN”

“Ofendeu várias pessoas deste partido e não acompanha aqueles que são os valores do PAN”, reagiu desta forma a porta-voz do PAN a nível nacional, Inês Sousa Real, à decisão do Tribunal Constitucional ao dar razão ao ex-militante do partido Joaquim Sousa.

Em causa está a suspensão de Joaquim Sousa, decidida pelos órgãos nacionais do partido.

Tribunal Constitucional dá novamente razão a Joaquim Sousa O Plenário do Tribunal Constitucional voltou a dar razão ao antigo militante do PAN Joaquim José Sousa após o partido ter recorrido da decisão relacionada com a sua suspensão.

Inês Sousa Real afirma que é um não assunto, visto Joaquim Sousa já não ser militante do partido. “Estamos a falar de uma questão procedimental única e exclusivamente. Não estamos a falar do mérito da decisão. E volto a dizer: da mesma maneira que houve uma decisão política de afastar Joaquim Sousa quer de candidato a porta-voz, neste caso regional, quer quando era candidato nós somos um partido comprometido, em primeiro lugar com as causas que representamos. Joaquim Sousa não representava estes valores”.