Desequilíbrio de passageiro terá causado despiste de autocarro

De acordo com testemunhos no local do acidente com um autocarro nesta madrugada, tudo aconteceu quando um passageiro ter-se-á desequilibrado e tombado para cima do motorista, que acabaria por perder o controlo do pesado numa curva e foi embater contra a rocha. Do outro lado era muro e, possivelmente, vegetação abundante e ravina.

Do acidente resultaram vários feridos, cinco dos quais ligeiros que foram transportados por precaução pelos BVC para o Centro de Saúde da Calheta, desconhecendo-se o estado de outras vítimas transportadas por meios particulares.

O acidente deu-se pelas 5h45 numa estrada ao sítio dos Moinhos, tendo resultado em danos sobretudo materiais no autocarro da Rodoeste.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta empenham meios, neste momento, para limpar a via que ficou com detritos do autocarro acidentado esta madrugada na zona do Estreito da Calheta.